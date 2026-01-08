Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik Belediye Meclis Üyesi görevinden istifa etti.

CHP Bilecik Belediye Meclis Üyesi Gökhan Sınmaz, ailevi nedenlerle şehir dışına taşındığından, bu durumun Meclis çalışmalarına katılması ve çalışmalara katkı sunmasını engellediğinden Meclis Üyeliği görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Sınmaz yaptığı açıklamada, “Değerli Meclis Üyesi arkadaşlarım, birlikte görev yaptığımız süre boyunca; farklı siyasi görüşlere sahip olsak da, kentimizin menfaatleri söz konusu olduğunda aynı masa etrafında bir araya gelmenin, karşılıklı saygı ve diyalogla ortak akıl üretmenin kıymetini hep birlikte yaşadık.

Bu süreçte her birinizden öğrendiğim çok şey oldu. Katkı sunan, eleştiren, destekleyen tüm meclis üyelerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Kıymetli belediye başkanımız ve parti büyüklerimizle yapmış olduğum istişareler doğrultusunda; ailevi nedenlerle Bilecik dışına yerleşmiş olmam ve bu durumun meclis çalışmalarına fiilen, düzenli ve sağlıklı şekilde katkı sunmamı zorlaştırması sebebiyle bu kararı aldım. Bu şartlar altında görevi sürdürmenin hem meclisimize hem de kamuoyuna karşı doğru olmayacağı kanaatine vardım.

Bu doğrultuda, istifa dilekçemi usulüne uygun şekilde belediyemize ileteceğimi bilgilerinize sunmak isterim. Bu çatı altında birlikte görev yapmış olmanın değerini her zaman saygıyla anıyor; hepinize bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Kentimiz adına alınacak kararlarda kolaylıklar temenni ediyorum.

Yolunuz açık, emekleriniz kıymetli olsun.

Saygılarımla.” dedi.