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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Cumhuriyet Halk Partisinde hareketlilik sürüyor. Özgür Özel’in Yeni Parti’yi kurduğunu duyurmasının ardından ildeki ilk üst düzey istifa 6 dönemdir Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili olan Yaşar Tüzün’den gelirken Belediye Başkanlığı düzeyinde ilk istifa haberi de geldi.

Bozüyük Belediye Başkanı M. Talat Bakkalcıoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini açıkladı. Bakkalcıoğlu ile birlikte 14 CHP'li Belediye Meclis Üyesi'nin de partiden ayrıldığı bildirildi.

Uzun yıllardır CHP çatısı altında siyaset yapan ve üç dönemdir Bozüyük Belediye Başkanlığı görevini yürüten M. Talat Bakkalcıoğlu, "baba ocağı" olarak nitelendirdiği partisinden ayrıldığını duyurdu.

Edinilen bilgilere göre, 2024 yerel seçimlerinde CHP'den yeniden belediye başkanı seçilen Bakkalcıoğlu'nun yanı sıra, 14 CHP'li Belediye Meclis Üyesi de istifa kararı aldı.

Öte yandan, Bozüyük siyasetinde geniş yankı uyandıran istifaların ardından Bakkalcıoğlu ve beraberindeki meclis üyelerinin, Özgür Özel'in kurduğunu duyurduğu yeni siyasi partiye katılacağı iddia edildi. Ancak söz konusu iddialarla ilgili taraflardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İstifaların ardından Bozüyük Belediye Meclisi'ndeki siyasi dengelerin nasıl şekilleneceği ve yeni parti iddialarına ilişkin gelişmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.