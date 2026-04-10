Bilecik’te 1 Nisan Pazartesi günü yapılan İl Genel Meclis Başkanlığı seçiminde AK Parti mevcut Başkan Ramazan Kurtulmuş’u, CHP ise grup sözcüleri İsmail Hakkı Elmas’ı aday göstermişti.

22 üyeden oluşan Bilecik İl Genel Meclisinde 10 üye ile en fazla sandalyeye sahip Cumhuriyet Halk Partisi adayı İsmail Hakkı Elmas yapılan gizli oylama sonucunda 9 oy almış ve Bilecik Cumhuriyet Halk Partisi İl Örgütünde fire krizi patlak vermişti.

İl Genel Meclisi Başkanlık seçiminin ardından Cumhuriyet Halk Partisi içinde fire veren Meclis üyesinin kim olduğu araştırılmaya başlanmıştı. Dün yerel basına yansıyan habere göre CHP il Genel Meclis Üyeleri arasında fire veren üye kendisi adayları İsmail Hakkı Elmas’a oy vermediğini itiraf etti.

Basına yansıyan haberin ardından CHP İl Başkanı Ali Özdemir haberi doğrulayan yazılı bir açıklama yaparak,” Söz konusu parti üyemizle yapılan görüşmede, sürece ilişkin kendi değerlendirmelerini tarafımıza iletmiş; ortaya çıkan sonuca ilişkin açıklamalarını paylaşmış ve konuya dair kapsamlı bir açıklama yapabilmek adına bazı kişilerle görüşmeler gerçekleştireceğini ifade ederek tarafımızdan süre talep etmiştir” dedi.

İl Başkanı Özdemir açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Cumhuriyet Halk Partisi olarak, İl Genel Meclisi başkanlık seçimi sürecinde ortaya çıkan tabloyu ilk andan itibaren örgütsel sorumluluk ve disiplin anlayışı içerisinde değerlendirdiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

Söz konusu parti üyemizle yapılan görüşmede, sürece ilişkin kendi değerlendirmelerini tarafımıza iletmiş; ortaya çıkan sonuca ilişkin açıklamalarını paylaşmış ve konuya dair kapsamlı bir açıklama yapabilmek adına bazı kişilerle görüşmeler gerçekleştireceğini ifade ederek tarafımızdan süre talep etmiştir. Parti kültürümüzün gereği olarak bu talep iyi niyet çerçevesinde karşılanmış; ancak gelinen aşamada kamuoyunda oluşan bilgi kirliliği ve yapılan haberler nedeniyle açıklama yapılması zorunlu hale gelmiştir.

Tüm bu hususlara rağmen, parti grup kararına uygun olmayan bir sonucun ortaya çıkmış olması, Cumhuriyet Halk Partisi’nin örgüt disiplini ve kurumsal ilkeleri açısından kabul edilebilir değildir.

Ayrıca bu süreçte, tarafımızca herhangi bir kişi, kurum ya da basın mensubuna herhangi bir bilgi aktarımı yapılmadığını; kamuoyuna yansıyan içeriklerin il başkanlığımızın resmi bir bilgilendirmesine dayanmadığını özellikle ifade etmek isteriz. Farklı kaynaklardan yansıyan bu beyanlar da dikkate alınarak süreç değerlendirilmektedir.

Süreç, parti tüzüğü ve ilgili mevzuat çerçevesinde titizlikle yürütülmekte olup, konuya ilişkin tüm hususlar yasal çerçevede gereği yapılmak suretiyle sonuçlandırılacak olup, kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”