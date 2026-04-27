Bilecik İl ve İlçeleri Çevre Platformu üyeleri Atatürk Parkında bir araya gelerek, Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Doruk Madencilik işçilerinin 5 aydır ödenmeyen maaşları için 12 Nisan 2026 tarihi itibariyle madenin bulunduğu Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinden yola çıkarak Ankara’ya doğru yürüyüş eylemi başlatmalarına destek açıklaması yaptılar.

Bilecik İl ve İlçeleri Çevre Platformu adına açıklama yapan Emre Dereli, Doruk Maden işçilerinin amaçlarının Enerji ve Tabii Bakanlığına taleplerini iletmek ve bakanlıktan konunun çözümü noktasında yardım istemek olduğunu, ancak Ankara’ya vardıklarında karşılarında bir polis ordusu bulduklarını ve yerlerde sürüklenerek, coplanarak, yüzlerine biber gazı sıkılarak gözaltına alındıklarını söyledi.

“Bizler de bugün burada sessiz madencilerin sesi, onurlu direnişlerinin neferi olmak için toplandık.” diyen Dereli açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

“Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Doruk Madencilik işçileri 5 aydır ödenmeyen maaşları için 12 Nisan 2026 tarihi itibariyle madenin bulunduğu Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinden yola çıkarak Ankara’ya doğru bir yürüyüş eylemi başlattı.

Amaçları Enerji ve Tabii Bakanlığına taleplerini iletmek ve bakanlıktan konunun çözümü noktasında yardım istemekti. Ancak Ankara’ya vardıklarında bırakın herhangi bir bakanlık yetkilisi ile görüşmeyi, karşılarında bir polis ordusuyla karşılaştılar, yerlerde sürüklenerek, coplanarak, yüzlerine biber gazı sıkılarak gözaltına alındılar.

İşçi kardeşlerimiz tüm bu baskılara rağmen onurlu direnişlerine günlerdir açlık grevi yaparak devam ediyorlar ve bugün artık daha fazla konuşmama, açlıkla ve inatla direnişlerine devam etme kararlarını avukatları aracılığı ile tüm Türkiye’ye duyurdular.

Yıldızlar SSS Holding’e bağlı madenlerde, yerin yüzlerce metre altında ölümle her gün burun buruna gelerek çalışan kardeşlerimizin aylarca, hatta yıllarca emekleri çalınmıştır. Bu, sadece bir şirketin mali krizi değil; Türkiye’deki yağma düzeninin, işçinin kanı üzerinden yükselen sermaye saltanatının en çıplak halidir.

SERMAYEYİ KORUYAN, İŞÇİLERİ AÇLIĞA MAHKÛM EDEN KARA DÜZENİNİZİ REDDEDİYORUZ!

Aylarca maaşları ödenmeyerek, kendileri ve aileleri en temel ihtiyaçlarından mahrum bırakılarak açlığa ve yoksulluğa terk edilen madenciler, bugün Ankara’nın soğuğunda yalnızca ücretleri için değil, insanca yaşam hakları için de mücadele ediyor.

Saray ve yandaş holdingler dün depremde göçük altında kalan insanları kurtaran madencileri alkışlarken, bugün madencilerin haklı taleplerine kör sağır olmuşlar, açlıkları üzerinden servetlerine servet katıyorlar.

Emekçilerin yoksulluğu ve yoksunluğu üzerine patronlarla birlikte inşa edilen bu kara düzene karşı herkesi safını belli etmeye çağırıyoruz:

Ya bu sömürü düzeninin yanında olacaksınız, ya da madencilerle birlikte mücadele edeceksiniz.

Bu tek bir şirketin birkaç aylık krizi değil, işçilerle patronların sınıf savaşıdır.

Bu savaşta tarafsızlık olmaz, ya işçiden emekçiden tarafsınız ya da patronlardan ve onların yarattığı bu kara düzenden.

Hakkını arayan işçiye cop gösterenleri, madencinin sesini bastırmak için kolluk gücünü seferber edenleri, hakkını arayanı gözaltıyla tehdit edenleri görüyoruz ve buradan madenci kardeşlerimize sesleniyoruz;

Açlığınız Açlığımız, Kavganız Kavgamızdır!”