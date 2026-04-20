Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Muğla Milas'ta bulunan Akbelen Ormanı çevresinde yer alan 679 parsellik tarım arazilerinin maden sahasına açıklamak üzere acele kamulaştırma kararı verildiğini savunan bölge halkı konuyu mahkemeye taşımıştı. Mahkeme heyetinin atadığı bilirkişi heyetinin 31 Martta alandaki keşif çalışmaları sırasında gerginlik artmış ve Esra Işık gözaltına alınarak aynı gün tutuklanmıştı.

Bilecik İl ve İlçeleri Çevre Platformu üyeleri de merkezde bulunan Atatürk Parkı önünde toplanarak Esra Işık’ın serbest bırakılması ve alanın maden sahasını açılmasının durdurulması çağrısında bulunan bir basın açıklaması yaptılar. Bilecik İl ve İlçeleri Çevre Platformu adına basın açıklamasını okuyan Emre Dereli konuşmasına son günlerde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan menfur olaylar nedeni ile derin bir üzüntü içinde olduklarını belirterek, hayatını kaybedenlere başsağlığı dileklerini ileterek başladı.

Dereli ardından Muğla’nın Milas ilçesinde bulunan Akbelen ormanlarının maden sahasına açılmaması için İkizköylülerin verdiği mücadelenin 7 yaşında olduğunu söyleyerek şöyle konuştu;

“7 senedir İkizköylüler ve destekçileri olarak doğa ve yaşam savunucuları olan bizler, bir avuç patronun karı için yok edilmek istenen ormanlarımızı ve köylerimizi savunmak için mücadele ediyoruz.

Ormanlarımızı, derelerimizi, tarım alanlarımızı, köylerimizi yok etmeye ant içmişçesine çıkardığı sömürge madenciliği yasası ve acele kamulaştırma kararları ile yağma ve talanın önünü açmaya çalışan saray rejimi, patronların çıkarları için doğayı ve yaşam alanlarını savunan insanların önüne kolluk kuvvetlerini çıkarmakta ancak halkın haklılığı ve kararlılığı karşında çaresiz kaldıkça yargıyı bir sopa gibi kullanıp direnişte öne çıkan isimleri yargılayarak direnişi kırmaya çalışmaktadır.

İşte Esra IŞIK tam da bu koşullar altında tutuklanmıştır, Esra’yı tam da bu koşullar altında 27 Nisan günü yargılayacaklar.

Ancak çabaları nafiledir;

Patronların refahı için yaratılan bu kara düzende; her türlü doğa katliamına, emek sömürüsüne, yaşam alan-larımızın gaspına karşı direnen onurlu bir halk muhalefeti vardır ve her zaman var olcaktır.

Esra’nın haklılığı yaratılan bu kara düzene olan isyanıdır; doğasını, köyünü, yaşam alanını kararlılıkla savunan Esra’ya bu güne kadar boyun eğdiremediz, bugün’den sonra da patronların emrine verdiğiniz mahkemelerle boyun eğdiremeyeceksiniz.

Sanılmasın ki Esra yalnızdır, sanılmasın ki bir avuç İkiz köylü’nün direnişidir bu direniş.

Bu direniş aynı zamanda Bilecik Bozcaarmut’ta Gübre Taş madenciliğe karşı verilen mücadeledir.

Eskişehir Alpagut’ta Cengiz holdingin maden projesine karşı,

Kaz dağlarında Kanadalı şirketlere karşı,

Ordu’da Çoban Tepe Yaylasında yapılmak istenen madencilik faaliyetlerine karşı,

Bursa Yenişehir’de Kirazlıyayla köylülerinin Meyra madenciliğe karşı verdiği mücadeledir bu mücadele.

Bir avuç patron servetine servet katsın diye ülkemizi yerli ve yabancı maden şirketlerinin talanına açanlar şunu bilsin, gerekirse bir Esra gider bin Esra geliriz gene de ormanlarımızı, doğamızı, yaşam alanlarımızı patronların çıkarlarına terk etmeyiz.

BU MEMLEKET BİZİM!

Emeğimizle, alın terimizle yarattığımız bütün bu zenginlikler, bu topraklar üzerine kurduğumuz yaşam, or-manlarımız, sularımız, köylerimiz, şehirlerimiz hepsi bizim ve bize ait.

Bizim olanın zorla elimizden alınmasına müsaade etmiyoruz ve etmeyeceğiz.

Bugün Esra’nın varlığında cisimleştirip yargılamaya çalıştığınız bizler, yarattığınız kara düzeninize karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Esra’nın ışığıyla aydınlattığı bu karanlık yenilecek, biz kazanacağız!”