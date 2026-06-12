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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik-Bozüyük yolunda 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik-Bozüyük istikametinde seyir halinde olan Ş.T. idaresindeki 34 NP* 44* plakalı araç ile aynı yönde seyir halindeki 41 J* 27* plakalı araç çarpıştı. Meydana gelen kazada 41 J* 27* plakalı araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Yaralanan sürücü ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bozüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.