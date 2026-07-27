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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



‘Biz Bir Takımız’ Projesi kapsamında Bilecik’e gelen Yozgat ekibi, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir’i İl Müdürlüğünde ziyaret etti.

Gençlik merkezlerinde gerçekleştirilen birbirinden renkli etkinliklerle birlikte keyifli vakit geçirilirken dostluk bağları da güçlendirildi. Proje kapsamında Bilecik’in tarihi ve kültürel değerleri birlikte keşfedilerek şehrin zenginlikleri misafirlerle buluşturuldu.

Program, duygu dolu anlara sahne olan “Güle Güle” etkinliği ile tamamlandı. Bu anlamlı buluşmada kurulan dostlukların ve paylaşılan güzel anıların uzun yıllar devam etmesi hedeflendi.