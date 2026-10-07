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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllardan bu yana devam eden "Çocuklarımız İçin Beslenme Çantası" projesi, bu eğitim öğretim döneminde de çocuklarla buluşuyor.

‘’Çocukların yüzünde tebessüm oluşturmaya devam ediyoruz’’ düşüncesiyle 2026-2027 eğitim öğretim döneminde de devam edecek projeyle çocuklar okula aç gitmemiş olacak.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’nın yakın takip ve ilgisiyle devam eden Beslenme Çantası projesi ile çocuklar okullarına daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde devam ediyor.

Bu dönem de yüzlerce ihtiyaç sahibi ailenin yararlandığı proje kapsamında Bilecik Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı görevliler, hazırlanan beslenme çantalarını ailelerin evlerine teslim ediyor.

Çok önem verdikleri beslenme çantası projesini titizlikle sürdürdüklerini hatırlatan Başkan Subaşı örnek uygulama hakkında şunları söyledi:

‘’Bilecik Belediyesi olarak çocuklarımızın güne kendilerini eksik hissetmeden başlamalarını çok önemsiyoruz. Bu nedenle 2023 yılından bu yana çocuklarımızın sağlıklı ve kaliteli beslenmesine katkı sağlamak amacıyla beslenme çantası hizmetini sürdürüyoruz. Her gün yüzlerce çocuğumuza sağlıklı ve taze ürünlerle hazırlanan beslenme çantalarımızda ayrıca çocuklarımızın damak tadını ve günlük enerjilerini temin edecek hususları da göz önünde bulunduruyoruz. Beslenme uzmanlarımızın önerileri doğrultusunda hazırladığımız beslenme çantalarımız projesiyle çocuklarımızın akıllarının açlıkla değil dersleri ve hayalleriyle meşgul olmasını amaçlıyoruz. Bilecik’imizde hiçbir çocuğun kendisini yalnız hissetmediği ve her bir çocuğumuzun eşit imkanlarla büyüdüğü bir kent için çalışmaya devam edeceğiz.”

Proje çerçevesinde her gün çocuklar için içerisinde süt, peynir, taze meyve, zeytin, yumurta, ceviz, poğaça, simit ile meyve suyundan oluşan menülerin hazırlandığı beslenme çantası projesi aile üyelerinin memnuniyetini kazanıyor.

Sosyal belediyecilik anlamında örnek niteliğinde olan projenin aksamadan devam ettiğini belirten aileler, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’na teşekkür mesajlarını iletiyor.