Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik Belediye Meclisi Ocak Ayı ilk toplantısında Belediye bünyesinde yeni bir müdürlük kurulmasına karar verildi.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı Başkanlığında yapılan toplantıda Belediye bünyesinde Gelirler Müdürlüğü kurulmasına, kurulacak müdürlüğü sevk ve idare etmek üzere Gelirler Müdürü kadrosu ihdas edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Subaşı resmi gazetede yayınlanan karara göre Belediyelerin bünyesinde Gelirler Müdürlüğü kurulmasının zorunlu hale getirildiğini, yine kanun gereği belediye bünyesinde en fazla 24 müdürlük kurulabildiğinden kurulması zorunlu olmayan, atıl durumda bulunan Tesisler Müdürlüğünün kapatılmasına ve ödeneğinin yeni kurulacak Gelirler Müdürlüğüne aktarılmasına karar verdiklerini ifade etti.