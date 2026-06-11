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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Belediyesi, şehir içi özel halk otobüslerinde kullanılan elektronik ücret toplama sistemi kapsamında, 1 yıllık vizeleme süresi dolmuş BİLKART’lar ile ilgili önemli bir duyuru yayınladı.

Belediyeden yapılan duyuruda, 1 yıllık vizesi dolan ve vizeleri yenilenmeyen 65 yaş ve üzeri ile engelli bireylerin ücretsiz seyahat hakkına sahip oldukları bilkartlarda yetersiz bakiye uyarısı verdiği, öğrenci kartlarında ise indirimli ücret yerine tam ücret çekimi yaptığı uyarısı yapıldı.

Mağduriyet yaşanmaması adına vize süresi dolmuş kartların kent lokantası yanında bulunan bilkart dolum merkezinde vizeleme işlemlerinin en kısa sürede yaptırılması gerektiği belirtilen duyuruda şöyle denildi;

“Değerli vatandaşlarımız, şehir içi özel halk otobüslerinde kullanılan elektronik ücret toplama sistemi kapsamında, 1 yıllık vizeleme süresi dolmuş bilkartlarınızın yeniden vizeleme işleminden geçirilmesi gerekmektedir. vize süresi sona eren kartlar sistem tarafından tam kart olarak değerlendirilmektedir.

* 65 yaş ve üzeri ile engelli bireylerimizin ücretsiz seyahat hakkına sahip oldukları bilkartlarda yetersiz bakiye uyarısı vermekte,

* Öğrenci kartlarında ise indirimli ücret yerine tam ücret çekimi yapmaktadır.

* Bu nedenle mağduriyet yaşanmaması adına vize süresi dolmuş kartların kent lokantası yanında bulunan bilkart dolum merkezinde vizeleme işlemlerinin en kısa sürede yaptırılması önemle rica olunur.”