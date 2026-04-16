Bilecik Belediyesi Çok Sesli Çocuk Korosu, uluslararası müzik festivalindeki başarısıyla Moskova’daki final turuna katılmaya hak kazandı.

Bilecik Belediyesi’nin kültür ve sanat alanında yürüttüğü çalışmalar meyvelerini vermeye devam ediyor. Belediye bünyesinde faaliyet gösteren Çok Sesli Çocuk Korosu, Sergei Rachmaninoff Kış Müzik Akademisi tarafından düzenlenen Uluslararası Müzik Festivali kapsamında önemli bir başarı elde etti.

Koro, Bursa’da gerçekleştirilen VI. Uluslararası Müzik Festivali’nde sergilediği üstün performansla değerlendirme kurulundan tam not alarak kazananlar arasında yer aldı. Bu başarıyla birlikte Bilecik Belediyesi Çok Sesli Çocuk Korosu, 18–20 Aralık 2026 tarihlerinde Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenecek uluslararası final turuna katılma hakkı kazandı.

Finalistlerin ödül töreni, dünyanın en prestijli konser salonlarından biri olan Moskova Konservatuvarı Rachmaninoff Salonu’ndan çevrim içi olarak yayınlanacak. Bu önemli sahnede yer almak, Bilecik Belediyesi’nin sanata ve çocukların çok yönlü gelişimine verdiği önemin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, elde edilen başarıya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Sanatla büyüyen çocukların geleceğe daha özgüvenli, üretken ve duyarlı bireyler olarak hazırlandığına inanıyoruz. Bilecik Belediyesi olarak çocuklarımızın sanatla iç içe yetişmesi için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Çok Sesli Çocuk Koromuzun uluslararası alanda elde ettiği bu başarı, doğru yolda olduğumuzun en güzel göstergesidir. Çocuklarımızla, eğitmenlerimizle ve emeği geçen tüm paydaşlarımızla gurur duyuyoruz.”

Bilecik Belediyesi, kültür ve sanat alanındaki projeleriyle çocukların sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimine katkı sunmayı sürdürürken, elde edilen bu başarı kentin uluslararası platformlarda tanıtımına da önemli katkı sağlıyor.