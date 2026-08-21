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Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Belediyesi, vatandaşlara yönelik Çanakkale gezi programı düzenleyecek. “Zaferin Toprakları Çanakkale’ye Gidiyoruz” sloganıyla gerçekleştirilecek gezi için kayıtlar 23 Ağustos 2026 Pazar günü alınacak.

Geziye katılmak isteyen vatandaşların kayıt işlemleri, 23 Ağustos Pazar günü saat 11.00’de Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Kayıt sırasında kimlik fotokopisi ibraz edilmesi zorunlu olacak.

Belediyeden yapılan duyuruya göre, 7-18 yaş arasındaki çocukların geziye velileriyle birlikte katılması gerekiyor. Ayrıca Bilecik Belediyesinin daha önce düzenlediği Çanakkale gezilerine katılan vatandaşların yeniden kayıt yaptıramayacağı belirtildi.

Kontenjanla sınırlı olan gezi, 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.