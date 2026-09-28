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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Belediyesi, anneler ve öğrencilerin toplu taşıma giderlerine katkı sağlamak amacıyla yeni bir ulaşım kartı desteğini hayata geçiriyor.

Belediye tarafından “Anneler ve Öğrenciler İçin Ulaşım Kartı Desteği” adıyla hazırlanan program kapsamında, 0-48 aylık bebeği bulunan annelere yıllık 125 ücretsiz toplu taşıma biniş hakkı verilecek.

Destekten öğrenciler de yararlanabilecek. Buna göre 10-17 yaş arasındaki öğrencilere yıllık 185 toplu taşıma biniş hakkı tanınacak.

Uygulamayla ailelerin ve öğrencilerin ulaşım giderlerine destek olunması amaçlanırken, destekten faydalanmak isteyen vatandaşların Bilecik Belediyesi Halk Enstitüsü bünyesinde hizmet veren Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne başvurabileceği bildirildi.