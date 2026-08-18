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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu çocukların hayal gücüyle buluşturmak amacıyla resim yarışması düzenliyor. "Zafer Bayramı" temasıyla gerçekleştirilecek yarışmaya 8-14 yaş arasındaki çocuklar katılabilecek.

Belediye tarafından yapılan duyuruda, çocuklar milli bayram coşkusunu renkleri ve çizimleriyle tuvale yansıtmaya davet edildi. Yarışmaya katılmak isteyenler eserlerini 24 Ağustos 2026 Pazartesi gününe kadar teslim edebilecek.

Başvurular ve resimlerin teslimi Halk Enstitüsü Çözüm Merkezi'nde kabul edilecek. Yarışmaya ilişkin ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşlar ise 444 88 58 numaralı telefondan belediye yetkililerine ulaşabilecek.

Bilecik Belediyesi, düzenlediği yarışmayla çocukların sanatsal yeteneklerini ortaya çıkarmayı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlam ve önemini gelecek nesillere sanat yoluyla aktarmayı hedefliyor.