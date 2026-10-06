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Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Belediyesi tarafından çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik düzenlenecek Sanat Akademisi ile öğrencilere yönelik Eğitime Destek Kursları için kayıtlar 5 Ekim’de başlayacak. Ücretsiz kurslara başvurular 5-9 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Sanat Akademisi kapsamında 7 yaş ve üzeri katılımcılar için piyano, gitar, şan, ney, çello, keman, solfej ve nazariyat, resim, bağlama, rölyef, halk oyunları, modern danslar ve ahşap boyama kursları düzenlenecek. Ayrıca Çok Sesli Çocuk Korosu, Türk Sanat Müziği Korosu, Türk Halk Müziği Korosu ve Ney Yapım Atölyesi de programda yer alacak.

Eğitime Destek Kursları ise 2’nci sınıftan 12’nci sınıfa kadar farklı yaş gruplarındaki öğrencilere yönelik gerçekleştirilecek. Program kapsamında Almanca ve İngilizcenin yanı sıra Türkçe, Türkçe ve Edebiyat, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Hayat Bilgisi dersleri verilecek. Matematik alanında 8 ve 12’nci sınıf öğrencilerine yönelik hazırlık atölyesi de düzenlenecek.

KURSLAR 12 EKİM’DE BAŞLAYACAK

Sanat Akademisi ve Eğitime Destek Kursları için kayıtlar 5-9 Ekim 2026 tarihleri arasında Halk Enstitüsü Çözüm Merkezi’nde yüz yüze alınacak. Kursların ise 12 Ekim 2026 tarihinde başlaması planlanıyor.

Kayıt sırasında öğrencinin nüfus cüzdanı fotokopisinin ibraz edilmesi gerekiyor. Eğitime Destek Kurslarında kullanılacak kaynak kitaplar veliler tarafından temin edilecek. Kontenjanların sınırlı olduğu kurslarla ilgili ayrıntılı bilgiye 444 88 58 numaralı telefondan ulaşılabilecek.