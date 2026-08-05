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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve 16 CHP’li Belediye Meclis Üyesi YENİ Parti’ye geçerek ilk Belediye Meclis toplantısını da yaptılar. Belediye Başkanı Subaşı, toplantı öncesinde ‘’Aynı azim ve kararlılıkla Yeni Parti çatısı altında Bilecik halkına vermiş olduğumuz hizmetleri sürdüreceğiz’’ dedi.

Bilecik Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı başkanlığında gerçekleştirildi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan toplantıda ana gündem maddeleriyle birlikte ek gündem maddeleri de görüşüldü.

Toplantıdan önce kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Subaşı, Yeni Parti’ye geçişleri hakkında bilgi vererek, ‘’Bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta hem Bilecik Belediye Başkanı olarak hem de belediye meclis üyelerimiz olmak üzere istifamızı vermiştik. Bu süreçte Yeni Parti’ye geçiş için işlemleri başlattık. Şu anda belediye meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte Yeni Parti’ye üye olduğumuzu memnuniyetle ve büyük bir gururla belirtiyorum. Aynı azim ve kararlılıkla Bilecik halkına verdiğimiz sözleri Yeni Parti çatısı altında sunmaya devam edeceğiz.’’ dedi.

KOMİSYONLARA YENİ ÜYE SEÇİMİ YAPILDI

Parti grup sözcülerinin konuşmalarıyla devam eden toplantıda dolu memur kadrolarında derece değişikliği yapılması konusu görüşülerek karara bağlanırken görev süresini doldurmak üzere ilgili komisyonlara üye seçimi yapıldı.

Bilecik Belediye Meclisinin 01/12/2025 tarih ve 127 sayılı kararı ile belirlenen Çocuk Sosyal Tesisleri (Gündüz Çocuk Bakım Evi) Ücretinin güncellenmesi konusu ise detaylı görüşülmek üzere Ücret ve Tarife Komisyonuna havale edildi.

BAŞKAN YARDIMCISI GÖKTEN MECLİS ÜYELERİNE BİLGİ VERDİ

Merkez İlçe, Hürriyet, Beşiktaş ve Osmangazi Mahallelerinde muhtelif alanlara ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri yapılması konusunun görüşüldüğü toplantıda Başkan Yardımcısı Bilen Gökten konu hakkında sunum eşliğinde bilgi verdi.