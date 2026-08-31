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Bilecik / İlker Turan / Yeniçağ



Bilecik Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllardan bu yana devam eden Yaz Spor Okulları, sona erdi.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, sporun birçok dalında teorik ve uygulamalı eğitimler alan çocuklara setifikalarını vererek, dondurma ikram etti.

Veliler ve öğrenciler tarafından büyük bir sevgiyle karşılanan Başkan Subaşı, öğretmen, veliler ve öğrencilere teşekkür etti.

Çocuklar ve aile üyelerine hitaben konuşan Başkan Subaşı, ‘’Yarınlarımız için eğitime ve çocuklarımıza yatırım yapmaya devam edeceğiz’’ ifadelerini kullanarak, ‘’Çocuklarımız iki ay boyunca emek verdiler. Yüzmeyi öğrendiler, tenis, futbol ve basketbolda çok güzel bilgiler öğrendiler ve eğlendiler. Çocuklarımızla gurur duyuyorum. Velilerimiz ve öğretmenlerimize de çok teşekkür ediyorum. İki ay boyunca 4 spor dalında 200 öğrencimize çok keyifli ve güzel eğitimler verdik. Çocuklarımıza bu tür faydalı aktiviteleri sunmaya devam edeceğiz. Çünkü çocuklarımızın bu yaşta öğrendikleri, yarın onların her alanda daha güçlü ve başarılı olmalarını sağlayacak. Ayrıca grup çalışmalarına katılmaları ve birbirleriyle uyum içinde eğitim almaları onlara her açıdan fayda sağlayacak’’ ifadelerini kullandı.

Veliler ve çocuklar da Yaz Spor Okulları’ndan aldıkları eğitimden duydukları memnuniyeti belirterek, Başkan Subaşı ve öğretmenlerine teşekkür etti.

Sertifika töreni Başkan Subaşı’nın öğrenci ve velilerle hatıra fotoğrafları çektirmesi ve dondurma ikramıyla sona erdi.