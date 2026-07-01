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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Muharrem ayı dolayısıyla şehir merkezinde vatandaşlara aşure ikram etti.

Belediye başkan yardımcıları, il genel, belediye meclis üyeleri ve muhtarların da katıldığı programda Başkan Subaşı, vatandaşlarla sohbet etti.

Muharrem ayı dolayısıyla iyi dilek temennilerini ileten Başkan Subaşı, ‘’Muharrem ayının bereketini vatandaşlarımıza aşure ikramında bulunarak yaşarken; onlarla sohbet ettik, görüş ve önerilerini dinledik. Muharrem Ayı’nın; şehrimize ve ülkemize sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

Atatürk Parkı ve çevresindeki esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Subaşı, talep ve görüşleri dinledi, çocuklarla hatıra fotoğrafları çektirdi.