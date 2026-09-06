Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / İlker Turan / Yeniçağ

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‎Bilecik Belediyesi tarafından belediyeye bağlı toplantı merkezleri ve tesislerde kapsamlı bakım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

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‎Fen İşleri Müdürlüğü organizasyonunda yapılan çalışmalar kapsamında Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi, Atatürk Parkı, Amfi Tiyatro ve çocuk kreşlerinde boya ve onarım çalışmalarıyla mobilya yenileme çalışmaları yapılıyor.

‎KÜLTÜR KONGRE MERKEZİ ZEMİNİ VE OTURMA ALANLARI YENİLENDİ

‎Çalışmalar kapsamında Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi toplantı salonunda köklü değişiklikler yapılırken, salonda zemin ve oturma alanları yenilendi.

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‎Toplantı ve fuaye alanlarında boyama çalışması da yapan ekipler, ışıklandırma ve ses sistemlerinde de bakım çalışması yaptı.

‎AMFİ TİYATRO YENİ GÖRÜNTÜSÜYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI

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Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından boya ve bakım çalışması yapılan Amfi Tiyatro’da çatı tavan gölgelendirme çalışması yapıldı.

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‎Birçok kültürel ve sanatsal aktiviteye ev sahipliği yapan Amfi Tiyatro yeni ve daha işlevsel haliyle vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.