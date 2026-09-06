Bilecik / İlker Turan / Yeniçağ
Bilecik Belediyesi tarafından belediyeye bağlı toplantı merkezleri ve tesislerde kapsamlı bakım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor.
Fen İşleri Müdürlüğü organizasyonunda yapılan çalışmalar kapsamında Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi, Atatürk Parkı, Amfi Tiyatro ve çocuk kreşlerinde boya ve onarım çalışmalarıyla mobilya yenileme çalışmaları yapılıyor.
KÜLTÜR KONGRE MERKEZİ ZEMİNİ VE OTURMA ALANLARI YENİLENDİ
Çalışmalar kapsamında Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi toplantı salonunda köklü değişiklikler yapılırken, salonda zemin ve oturma alanları yenilendi.
Toplantı ve fuaye alanlarında boyama çalışması da yapan ekipler, ışıklandırma ve ses sistemlerinde de bakım çalışması yaptı.
AMFİ TİYATRO YENİ GÖRÜNTÜSÜYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından boya ve bakım çalışması yapılan Amfi Tiyatro’da çatı tavan gölgelendirme çalışması yapıldı.
Birçok kültürel ve sanatsal aktiviteye ev sahipliği yapan Amfi Tiyatro yeni ve daha işlevsel haliyle vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.