Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik Belediyesi Su Eğlence Dünyası, yeni sezonda çocuklar ve vatandaşların kullanımına açılmadan önce kapsamlı bakıma alındı.

Fen İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda başta bakım ve onarım olmak üzere birçok alanda yenileme ve düzenlemeler yapılıyor.

Havuzlarda temizlik çalışmasının yapıldığı su eğlence dünyasında ayrıca vatandaşlar için yeni bekleme ve dinlenme alanları oluşturuldu.

Her sezon yüzlerce öğrencinin eğitimlerle yüzme dersleri aldığı, vatandaşların hizmet gördüğü Su Eğlence Dünyası, haziran ayında çocuklar ve vatandaşlara kapılarını açacak.