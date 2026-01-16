Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik Belediyesi tarafından vatandaşlara Miraç kandili dolayısıyla şehir merkezinde ve camilerde helva ikramı yapıldı.

Belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri vatandaşlara helva ikram ederek, vatandaşların miraç kandilini kutladı.

Gündüz şehir merkezinde vatandaşlara helva ikramı yapan belediye çalışanları, yatsı namazında bir araya gelen Kayıboyu ve Orhangazi camilerindeki vatandaşlara da helva ikram etti.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’nın iyi dilek temennilerini ileten başkan yardımcıları, vatandaşlarla sohbet ederek, taleplerini dinledi.

Vatandaşlar da yapılan ikramdan duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Subaşı ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.