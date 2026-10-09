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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Belediyesi, kapalı otoparkın yeniden hizmete açıldığını duyurdu. Pazartesi ile cumartesi günleri arasında hizmet verecek otoparkta, belirli saatlerde ilk 20 dakika ücretsiz olacak.

Bilecik Belediyesi, kapalı otoparkın yeniden hizmet vermeye başladığını açıkladı. Belediye tarafından yapılan duyuruda, otoparkın çalışma saatleri ve kullanım koşulları hakkında vatandaşlara bilgi verildi.

HAFTANIN 6 GÜNÜ HİZMET VERECEK

Yapılan açıklamaya göre kapalı otopark, pazartesi ile cumartesi günleri arasında 08.00-00.00 saatlerinde hizmet verecek. Otopark, pazar günleri ise kullanıma kapalı olacak.

BELİRLİ SAATLERDE İLK 20 DAKİKA ÜCRETSİZ

Belediye tarafından yapılan düzenleme kapsamında, 08.00-09.00 ve 14.30-15.30 saatleri arasında otoparkı kullanan sürücülerden ilk 20 dakika için ücret alınmayacak.

Belirtilen saatler dışında ise otoparkın mevcut ücret tarifesi uygulanacak.

ÖDEMELER YALNIZCA KREDİ KARTIYLA YAPILACAK

Bilecik Belediyesi, otoparkta ödeme işlemlerinin yalnızca kredi kartı aracılığıyla gerçekleştirileceğini bildirdi.

Yetkililer, kapalı otoparkı kullanacak vatandaşların çalışma saatlerine ve ödeme koşullarına dikkat etmelerini istedi.