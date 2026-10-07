Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



‎‎Bilecik Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı başkanlığında gerçekleştirildi. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılan toplantıda 6 gündem maddesi görüşüldü.

‎

‎Parti grup sözcülerinin konuşmalarıyla başlayan toplantıda, Bilecik Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde uygun görülecek bir parka, geçirdiği hastalık sonucu hayatını kaybeden Bilecik Atatürk İlkokulu öğrencisi Ömer Yılmaz’ın adının verilmesi gündeme geldi. “Ömer Yılmaz Parkı” isminin verilmesine ilişkin teklif, detaylı değerlendirilmek üzere ilgili komisyona sevk edildi.

‎

‎Toplantıda çeşitli imar konuları da görüşülerek ilgili komisyonlara gönderildi.

‎

19 MİLYON TL KREDİ KULLANILACAK

‎

Meclisin dikkat çeken gündem maddelerinden biri ise belediyenin iç borçlanma talebi oldu. 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında, 2026 mali yılında faiz dahil 19 milyon TL kredi kullanılarak iç borçlanmaya gidilmesi konusu mecliste görüşüldü.

‎

‎Kredi kullanımına ilişkin sözleşme ve evrakların imzalanması, teminat, ipotek, rehin ve temlik işlemleri ile borçlanmaya ilişkin diğer işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’na yetki verilmesini içeren teklif, yapılan görüşmelerin ardından oy çokluğuyla kabul edildi.

‎

‎Toplantının ek gündem maddesinde ise Bilecik Belediyesi’ne ait Ertuğrulgazi Mahallesi Ormancılar Sokak’ta bulunan 75. Yıl Mustafa Cinoğlu Cumhuriyet Parkı’ndaki taşınmazın 10 yıla kadar ihaleyle kiralanması konusu ele alındı. Kiralamaya ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi amacıyla Belediye Başkanlığı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi konusu mecliste görüşüldü.