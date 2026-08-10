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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Belediyesi Ağustos ayı olağan meclis toplantısının ikinci birleşimi, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, komisyonlara sevk edilen iki gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Meclisin ilk gündem maddesinde, Gündüz Çocuk Bakım Evi ücretlerinin güncellenmesi ele alındı. Ücret ve Tarife Komisyonu'nun raporu doğrultusunda, kreş ücretinin 1 Eylül 2026 tarihinden itibaren KDV dahil 13 bin 500 TL olarak uygulanmasına karar verildi. Ayrıca şehit ve gazi çocuklarına yüzde 50 indirim uygulanması yönündeki düzenleme de oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantının ikinci gündem maddesinde ise Hürriyet, Beşiktaş ve Osmangazi mahalleleri ile Merkez ilçedeki bazı alanlara yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri görüşüldü.

İmar Komisyonu'nun hazırladığı rapor doğrultusunda, çeşitli bölgelerde park, sosyal tesis, sağlık tesisi, ticaret ve konut alanlarına ilişkin plan revizyonları ile yeni plan notlarının eklenmesi uygun bulundu. Hazırlanan imar planı değişiklikleri de meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündemde yer alan maddelerin tamamlanmasının ardından Bilecik Belediyesi Ağustos ayı ikinci birleşim toplantısı sona erdi.