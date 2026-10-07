Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎Bilecik Belediye Meclisi’nin ekim ayı ilk toplantısında çöp konteynerlerinin yenilenmesi konusunda yaşanan tartışma tansiyonu yükseltti. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda AK Parti grubu, gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında yaşanan gelişmelere tepki göstererek salonu terk etti.

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‎Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Onur Şeker, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’nın yanıtlaması talebiyle bir dizi sözlü soru yöneltti. Şeker’in gündeme getirdiği konular arasında Atatürk Bulvarı’nda belirli zamanlarda oluştuğu belirtilen kötü koku, belediyenin SGK borçları ve yeni çöp konteynerlerinin alınması yer aldı.

‎Çöp konteynerlerinin yenilenmesi konusunda Bozüyük ve Osmaneli belediyelerini örnek gösteren Şeker, bu belediyelerde sponsor desteğiyle konteyner temin edildiğini belirterek Bilecik Belediyesi’nin de benzer bir yöntem izleyebileceğini söyledi.

‎Başkan Subaşı ise sponsor bulamadıklarını belirterek, AK Parti grubunun sponsor bulması halinde bu seçeneği değerlendirebileceklerini ifade etti.

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TARTIŞMANIN ARDINDAN TOPLANTIYA ARA VERİLDİ

‎Çöp konteynerleri üzerinden başlayan tartışmanın uzaması üzerine YENİ Parti Grup Sözcüsü Gültekin Çalışkan ile AK Parti Belediye Meclis Üyesi İbrahim Rafet Sünetci de tartışmaya dahil oldu. Yaşanan gerginliğin ardından Başkan Subaşı toplantıya 5 dakika ara verdi.

‎Aranın ardından Başkan Subaşı gündem maddelerinin görüşülmesine geçti. İlk iki gündem maddesi, AK Parti ve MHP’li meclis üyelerinin henüz salondaki yerlerini almadığı sırada oylanarak kabul edildi. AK Parti ve MHP’li üyeler üçüncü gündem maddesi görüşülürken salona dönerek duruma tepki gösterdi.

‎Toplantının devamında AK Parti grubu, Başkan Subaşı’nın gündem maddelerini oylatırken yalnızca “kabul edenler” yönünde oylama yaptırdığını, “kabul etmeyenler” ve “çekimserler” için ayrıca oylama yapılmadığını belirterek tepki gösterdi.

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‎Yaşanan tartışmaların ardından AK Parti Belediye Meclis üyeleri toplantının sona ermesini beklemeden meclis salonunu terk etti.