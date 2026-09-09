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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Belediye Meclisi Eylül ayı toplantılarının ilk birleşiminde Bilecik Belediyesi ile İl Emniyet Müdürlüğü arasından Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) ve Ortalama Hız Tespit Sistemlerinin (OHTS)İl Emniyet Müdürlüğüne devri ile ilgili protokol imzalanması konusu gündeme geldi.

Toplantıda konu ek gündem maddesi olarak görüşülürken, Bilecik ili mücavir alan sınırları içerisinde trafik güvenliğinin sağlanması, kamu düzeni ve asayişin temini amacıyla Yap, İşlet, Devret İhale yöntemi ile Belediyeye devredilen Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) ve Ortalama Hız Tespit Sistemlerinin (OHTS), Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından etkin bir şekilde kullanılabilmesi amacıyla devri konusu görüşüldü.

Bu kapsamda; Tugay Kavşağı, Eski Belediye Kavşağı, Yeni Otogar ile Kongre Merkezi ve Polisevi güzergahlarında bulunan sistemlerin ve bunlara ait bileşenlerin, Muhasebat Genel Müdürlüğü Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği hükümleri uyarınca Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne devredilmesi ve devir sonrasındaki bakım, onarım, işletme gibi her türlü sorumluluğun Emniyet Müdürlüğü'ne geçmesi öngörülüyor.

İmzalanacak protokol kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü’ne devredilmesinin ve devir konusuna ilişkin protokol imzalamak üzere Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’na yetki verilmesi konusu görüşülerek kabul edildi.