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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Ağustos ayı belediye meclisi ikinci oturumunda hakkında gündeme getirilen "Eskişehir'de yaşıyor" iddialarına açıklık getirdi. Başkan Subaşı, ikametinin Bilecik'te olduğunu, ancak ailesinin eğitim ve iş nedeniyle Eskişehir'de bulunduğunu söyledi.

Eşinin iş hayatını Eskişehir'de sürdürdüğünü, kızının ise uzun süredir aynı kentte eğitim gördüğünü belirten Başkan Subaşı, bu durumun belediye başkanlığı görevinden önce de böyle olduğunu ifade etti. Çocuğunun ilkokulu tamamladığını ve eğitimine Eskişehir'de devam edeceğini dile getiren Subaşı, kendisinin ise Bilecik'te yaşamayı sürdürdüğünü kaydetti.

Annelik sorumluluğunu her şeyin önünde tuttuğunu vurgulayan Subaşı, belediye başkanlığı görevini yürütürken aynı zamanda çocuğunun yanında olmaya çalıştığını söyledi. Haftanın büyük bölümünde ailesinin Bilecik ile Eskişehir arasında gidip geldiğini belirten Subaşı, kendisinin de fırsat buldukça Eskişehir'e geçtiğini ifade etti.

Belediye çalışmalarının aksadığı yönündeki eleştirilere de yanıt veren Başkan Subaşı, bu konuda somut bir eleştiri yapılması halinde değerlendirmeye açık olduğunu belirtti. Çocuğunun siyasi tartışmaların ve eleştirilerin merkezinde büyümesini istemediğini ifade eden Subaşı, bu nedenle eğitim hayatını Eskişehir'de sürdürmesinin aile olarak aldıkları ortak bir karar olduğunu söyledi. Belediye başkanlığı görevini aksatmadan sürdürdüğünü dile getiren Subaşı, hem annelik sorumluluğunu hem de kamu görevini en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştığını sözlerine ekledi.