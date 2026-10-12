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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Bilecik Bej Mermeri’nin coğrafi işaretle tescillenmesi amacıyla hazırladığı başvuru dosyasını Türk Patent ve Marka Kurumuna sundu.

Odanın yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Bilecik Bej Mermeri’ne ilişkin teknik hazırlıklar tamamlanarak tescil sürecinde başvuru aşamasına geçildi. Başvuruyla, kentin doğal taş sektöründeki önemli değerlerinden olan ürünün korunması ve bilinirliğinin artırılması hedefleniyor.

Çalışmanın ayrıca Bilecik Bej Mermeri’nin markalaşmasına destek olması ve kentin doğal taş potansiyelinin daha geniş kitlelere tanıtılmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.

Bilecik TSO’dan yapılan açıklamada, yerel değerlerin korunması, ürünlerin markalaştırılması ve il ekonomisine katkı sağlanması amacıyla coğrafi işaret çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.