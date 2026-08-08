Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Edinilen bilgilere göre, Bilecik’in Bayırköy beldesi mevkiinde tellere çarpan bir kuş kıvılcım çıkmasına neden oldu. Tellerden düşen kıvılcımlar, alt taraftaki kuru otları tutuşturdu. Bölgede etkili olan rüzgarın da yardımıyla alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Çevredeki vatandaşların durumu haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda orman ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına 5 arazöz, 2 su tankeri ve 29 personel ile müdahale edildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.