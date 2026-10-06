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Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Barosu’nun 18. Olağan Genel Kurulu’nda gerçekleştirilen başkanlık seçimini Av. Fuat Selbes kazandı. Selbes, aldığı 85 oyla Bilecik Barosu’nun yeni başkanı seçildi.

Av. Fuat Selbes ile Av. Emel Akan Yıldırım’ın yarıştığı seçimde 168 avukat oy kullandı. Sandıktan Selbes’e 85, Yıldırım’a 79 oy çıkarken, 4 oy geçersiz sayıldı. Böylece iki aday arasındaki seçimi Selbes 6 oy farkla kazandı.

Seçim öncesinde Bilecik Barosu’na kayıtlı 190 avukatın sandık başına gitmesi bekleniyordu. Genel kurulda başkanlığın yanı sıra yönetim, disiplin ve denetleme kurulları ile Türkiye Barolar Birliği delegeleri için de seçim gerçekleştirildi.

Fuat Selbes’in yeni dönem listesi şöyle:

Yönetim Kurulu: Av. Emine Büyükkocak, Av. Dilek Duran Hanif, Av. Erem Aleyna Uygun Özdemir, Av. Metin Özenc, Av. Ali Pınarcı, Av. Halil Safa Sönmez, Av. Yusuf Arı ve Av. Salih Yılmaz.

Disiplin Kurulu: Av. Sinan Özdemir, Av. Anıl Şencan ve Av. Fuat Karakuş.

Denetleme Kurulu: Av. Hatice Kübra Geçgelen, Av. Nesibe Nur Arslan ve Av. Banş Yenice.

TBB Delegeleri: Av. Ali Çağatay Karaahmet, Av. Serkan Aşıcı ve Av. Hasan Şahin