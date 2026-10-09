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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in doğal ve yöresel ürünleri arasında önemli bir yere sahip olan Bilecik Balı, coğrafi işaret tescili alarak koruma altına alındı. Tescilin, bölgedeki arıcılık faaliyetlerine ve yerel üreticilere önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Bilecik’in zengin bitki örtüsü ve köklü arıcılık kültürüyle özdeşleşen Bilecik Balı, yürütülen çalışmaların ardından coğrafi işaret tescili aldı. Böylece kentin tarımsal ve gastronomik değerlerine bir yenisi daha eklendi.

Kendine özgü özellikleriyle öne çıkan Bilecik Balı’nın coğrafi işaretle tescillenmesi, ürünün yöresel niteliğinin korunması ve bilinirliğinin artırılması açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

YEREL ÜRETİCİLERE VE ARICILIK SEKTÖRÜNE KATKI SAĞLAYACAK

Coğrafi işaret tesciliyle birlikte Bilecik Balı’nın markalaşma sürecinin güçlendirilmesi, üreticilerin emeğinin daha fazla değer kazanması ve ürünün daha geniş pazarlarda tanıtılması hedefleniyor.

Tescilin ayrıca Bilecik’te arıcılık sektörünün gelişmesine, yerel üretimin desteklenmesine ve kentin doğal zenginliklerinin tanıtılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Bilecik Balı’nın coğrafi işaretli ürünler arasına katılmasıyla birlikte, kentin yöresel ürünlerinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması adına önemli bir adım daha atılmış oldu.