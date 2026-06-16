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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎Bilecik Balı, coğrafi işaret tescili alma yolunda önemli bir aşamayı geride bıraktı.

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‎Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan tescil başvurusu, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından değerlendirilerek resmî bültende ilana çıkarıldı. İlan sürecinin tamamlanmasının ardından, Bilecik Balı Bilecik'in coğrafi işaret alan 17. ürünü olacak.

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‎Bilecik Balı; Marmara, İç Anadolu, Ege ve Batı Karadeniz iklim kuşaklarının kesişiminde yer alan ilimizin Biecik'in mikroklimatik yapısı sayesinde zengin bir floradan beslenen arılar tarafından üretilen çok kaynaklı bir çiçek balıdır. Geniş polen spektrumu, dengeli aroma profili, orta viskoziteli kıvamı ve doğal tatlılığı ile ayırt edici özellikler taşımaktadır.

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‎Coğrafi işaret tescili ile birlikte, Bilecik’in tarımsal ve gastronomi mirasının önemli bir unsuru olan Bilecik Balı’nın geleneksel arıcılık uygulamaları, üretim koşulları ve yerel niteliği koruma altına alınacaktır. Aynı zamanda ürünün ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığının artırılmasına yönelik çalışmalar da kararlılıkla devam edecektir.

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‎Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bu gelişmenin ilimiz ve sektörümüz için hayırlı olmasını dileriz." denildi.