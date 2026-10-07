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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Nusret Tosun, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) Disiplin Kurulu üyeliğine seçildi.

TASKK 20. Olağan Genel Kurulu, 3 Ekim 2026 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi. İki listenin yarıştığı genel kurulda mevcut Genel Başkan Şener Aydın ile Yaşar Zımba başkanlık için yarıştı.

Toplam 781 oyun kullanıldığı seçimde Şener Aydın’ın beyaz listesi 481 oy alırken, Yaşar Zımba’nın mavi listesi 295 oy aldı. Seçim sonucunda Şener Aydın yeniden TASKK Genel Başkanlığına seçildi.

Genel kurulun ardından TASKK’ın yeni dönem kurullarında görev alacak isimler de belli oldu. Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun, Disiplin Kurulu üyeliğine seçilerek konfederasyon bünyesinde görev aldı.

Yeni göreviyle ilgili değerlendirmede bulunan Tosun, “Şener Başkanımızın güven tazeleyerek yeniden TASKK Başkanlığına seçilmesinden dolayı kendisini ve ekibini tebrik ediyorum. Şahsım da Disiplin Kurulu Üyesi olarak listede yer aldım. Bu onurlu göreve layık gördükleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Tosun, yeni dönemde görev yapacak TASKK yönetimine de başarılar diledi.