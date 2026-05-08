Bilecik, Antalya'da düzenlenen 18. Uluslararası MEB Robot Yarışması’nda 11 kurumdan toplam 193 katılımcı ve 64 robot ile yer aldı.

Öğrencilerin teknoloji, yazılım, tasarım ve mühendislik alanlarında ortaya koyduğu başarılar; üretken, yenilikçi ve geleceğe yön veren nesiller yetiştiğinin en güzel göstergesi oldu.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek konuya ilişkin olarak "Bu önemli organizasyonda emeği geçen yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkür ediyor, yarışmaya katılan tüm ekiplerimize başarılar diliyoruz." dedi.