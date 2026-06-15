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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yayımlanan 2026 yılı Ana Kararnamesi kapsamında adli ve idari yargıda çok sayıda hâkim ve savcının görev yeri değişti. Kararname ile Bilecik Adliyesi'nde de önemli atama ve görev değişiklikleri gerçekleşti.

Kararnameye göre, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine atanırken, Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı görevine ise Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç getirildi.

Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Kurt, Çorum Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atanırken, Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sümeyye Kocaman da Ankara Batı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevine getirildi. Bitlis Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Cihat Ateş ise Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görevlendirildi.

Öte yandan Bilecik Hâkimi Ayşe Ediş Olgun Antalya Hâkimliğine, Bilecik Hâkimi Melek Karadaş ise Suruç Hâkimliğine atandı.

Kararname kapsamında Bilecik'e yeni görevlendirmeler de yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Yunus Uğurer, Bilecik Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atanırken, Bitlis Hâkimi Elif Genç ile Adilcevaz Hâkimi Ezgi Yavanoğlu da Bilecik Hâkimi olarak görevlendirildi.

HSK'nın 2026 yılı Ana Kararnamesi ile birlikte Bilecik Adliyesi'nde yönetim ve yargı kadrolarında önemli değişiklikler yaşanmış oldu.