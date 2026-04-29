Bilecik, Okul Spor Faaliyetleri Judo Küçükler Türkiye Birinciliği Müsabakalarına ev sahipliği yapıyor.

Okul Spor Faaliyetleri Judo Küçükler Türkiye Birinciliği Müsabakaları, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir’in katılımıyla gerçekleştirilen açılış seremonisiyle başladı.

63 ilden 355 sporcu ve 25 hakemin katılımıyla düzenlenen organizasyon, 2 gün boyunca büyük bir heyecan ve çekişmeye sahne olacak.

Kıyasıya mücadelelere sahne olan turnuva İstasyon Kapalı Spor Salonunda tüm hızıyla devam ediyor.