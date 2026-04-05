Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, popüler diyet trendleri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Müftüoğlu, su diyeti, ketojenik diyet, biorezonans diyeti, kabak diyeti ve patlıcan diyeti gibi yöntemlerin tamamen palavra olduğunu söyledi. “Her sene sizi bu çöp diyetlerle karşı karşıya bırakıyorlar. Yemezsen kilo verirsin kardeşim” ifadelerini kullanan Müftüoğlu, mucize diyetlere inanmanın yanlış olduğunu vurguladı.

'ŞU KİTABIMIN BİLE VAR'

Müftüoğlu, biorezonans uygulamalarına da değinerek, “Biyorezonans dediğimiz bir şey var mı? Var. Bizim rezonansımız var mı? Var. Hayattaki her şeyin var. Şu kitabımın bile bir rezonansı var. Ama rezonansla diyet yapılmaz, kilo verilmez. Böyle lüzumsuz işlere girmenin gereği yok” dedi. Sağlıklı kilo kontrolünün, kısa süreli ve tek tip diyetlerle değil, doğru beslenme alışkanlıkları ve yaşam tarzı değişiklikleri ile mümkün olduğunu belirtti.

Kilo vermekten çok kilo almamayı öğrenmenin daha kolay olduğunu ifade eden Müftüoğlu, kalıcı sonuçlar için bilinçli beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve psikolojik dengeye dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.