Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 20 Ocak tarihinde 7 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Abdi İbrahim'in yönetim kurulu üyesi İbrahim Barut, Huzur Giyim'in sahibi Abdullah Gençal, gazeteci Mehmet Üstündağ ve fenomen Bilal Hancı'nın gözaltına alındığı duyurulmuştu.

Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre Bilal Hancı ve İbrahim Barut’un uyuşturucu testi pozitif çıktı.

UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI İTİRAF ETMİŞTİ

Öte yandan Bilal Hancı savcılığa verdiği ifadede uyuşturucu kullandığını itiraf etmişti.

Hancı, verdiği ifadede şu ifadeleri kullanmıştı,

"2024 yılında yaşadığım ağır bir boşanma süreci sonrası psikolojik olarak çöktüm. Amsterdam’da kokain kullandım. Daha önce hayatımda hiç uyuşturucu kullanmamıştım.

Türkiye’ye döndükten sonra ayda yaklaşık bir kez, kendimi çok kötü hissettiğim zamanlarda kullandım. Kimseye uyuşturucu temin etmedim, teklif etmedim. Kasım Garipoğlu’nu hiç görmedim. Evine gitmedim, herhangi bir organizasyonuna katılmadım.

Benim evimde uyuşturucu kullanılmadı. Olaydan dolayı pişmanım. Psikolojik olarak iyi durumda değilim."