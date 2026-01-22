'Kafalar' isimli YouTube kanalıyla tanınan sosyal medya fenomeni Bilal Hancı ünlü isimlere yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda gözaltına alınmıştı.

“BOŞANMA SÜRECİ SONRASI PSİKOLOJİK OLARAK ÇÖKTÜM”

Bilal Hancı'nın ifadesi ortaya çıktı. Yasaklı madde kullandığını kabul eden ünlü isim ''2024 yılında yaşadığım ağır bir boşanma süreci sonrası psikolojik olarak çöktüm. Amsterdam’da kokain kullandım. Daha önce hayatımda hiç uyuşturucu kullanmamıştım'' ifadelerini kullandı.

HER ŞEYİ ANLATTI

Hancı'nın ifadesi sonrası eski eşi Esin Çepni evlilik süresince yaşadıklarını tek tek anlattı. Çepni;

“Gece kulübü sevmem, gürültülü ortamları sevmem, alkolle aram yoktur. Ben evde kalmayı tercih ederken, ‘Ben sevmiyorum diye seveni kısıtlamayayım’ dedim. O bar senin, bu kulüp benim diye dolaşıldı. O dönemlerde de kimse beni mağdur olarak görmedi. Volkan’la birlikte takılıp uyuşturucu kullandıkları zaman ‘yapma’ diye sinir krizleri geçirdiğimde de yine mağdur sayılmadım.”

Aldatıldığını ifade eden Çepni, yaşadığı psikolojik baskılara da değindi:

“Sesimi yükselttim, tepki gösterdim. Arkadaşının eşi bana ‘Senin yüzünden işlerimiz iptal oluyor, her yere anlatmak zorunda mıydın?’ diyerek psikolojik şiddet uyguladı. Magazin sayfalarında, bana ait olmayan bir Snapchat hesabından başka kadınlara yazdığına dair ifşalar çıktığında ise yaşadıklarıma inanmakta zorlandım.”

“ESKORT GETİRİP EV TUTTU”

Çepni, yaşadıklarının bununla da sınırlı kalmadığını dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

“İzmir’den eskort getirip bir hafta boyunca ev tuttuğunda da ben yine mağdur değildim. Sosyal medyada güçlü olan kendisi ve çalıştığım ajansın sahibi olan arkadaş çevresi beni dışladı. Bana gelen işler birer birer iptal edildi, işsiz bırakıldım ama yine mağdur ben olmadım.

Annem arandı, ‘Bizim aile şerefimiz var’ denilerek aşağılandı. Onlar yine şerefliydi, ben yine mağdur değildim. Şimdi kendi seçtiğim hayatı yaşadığım için, her şey dönüp dolaşıp yine bana yüklendi. Hakarete uğrayan, hedef gösterilen yine ben oldum. ‘Onun psikolojisini bozmuşum’ deniyor. Ben ne yaşadığımı çok iyi biliyorum. Artık üzerime gelmeyin.”