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Tayyip Erdoğan’ın sesiyle ilk kez yayınlandığında AK Parti tarafından benimsenen “Kardan Aydınlık” şiirinin ve şairinin öyküsü Türk siyasi tarihinin özeti gibi… İşte Ülkücülerin Türk siyasetine armağanı…

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, yöneticisi olduğu TÜGVA’nın Yaz Okulları İzmir Finali'nde sahneye çıkarak “Kardan Aydınlık” parçasını seslendirdi.

Bilal Erdoğan’ın performansı sosyal medyada sıkça paylaşıldı, internet haber sitelerine konu oldu.

Günümüzde AK Parti’nin ilgisiyle adeta bir marşa dönüşen bu şiir sadece “Kabe’de Hacılar” ilahisiyle tanınan Celal Karatüre ile biliniyor.

Şiirin ve şairinin Ülkücü siyasete uzanan nefes kesen hikayesi ise ne yazık ki bilinmiyor.

2021 yılında, dönemin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mescid-i Aksa için seslendirdiği “Kardan Aydınlık” şiirini yayınladı.

Erdoğan’ın sesiyle ilk kez yayınlandığında AK Parti tarafından benimsenen bu şiiri kaleme alan Şair Abdurrahim Karakoç…

Karakoç, 7 Nisan 1932'de Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Ekinözü köyünde dünyaya geldi.

7 Haziran 2012’de Ankara'da tedavi gördüğü Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 80 yaşında hayatını kaybetti.

Ailesinde birçok isim şiir yazıyordu. Köyde küçük yaşta şiir yazmaya başladı.

İlk şiirleri iki kitap olacak hacimdeyken beğenmeyip yaktığı söylenen Karakoç'un eserleri ilk olarak Elbistan'da çıkan Engizek gazetesinde yayımlandı. Şiirleri 1960’ların başlarında yayınlandı.

MİHRİBAN TÜRKÜSÜYLE TANINDI

Musa Eroğlu’nun seslendirdiği “Mihriban” türküsünü bilirsiniz. İşte bu eseriyle geniş kitleleri etkiledi.

Aşık Mahzuni Şerif’le dostlukları olan Şair Karakoç “Mihriban” eserindeki “Lambada titreyen alev üşüyor” sözleriyle Aşık Mahzuni Şerif’i etkilemişti.

Musa Eroğlu, Aşık Mahzuni Şerif gibi kendi mahallesinden olmayan türkücüler onun eserlerini besteliyordu.

Onun mahallesinden değillerdi çünkü Abdurrahim Karakoç Ülkücü camianın içindeydi.

Elbette Ülkücü camiadan da Abdurrahim Karakoç şiirlerini besteleyen Kaya Kuzucu gibi isimler yer almıştı.

Abdurrahim Karakoç MHP içerinde bulunduğu yıllarda hareketin lideri Alparslan Türkeş ve hapisten yeni çıktığı günlerde Muhsin Yazıcıoğlu ile bir etkinlikte yer almıştı.

Bugün AK Parti’nin her mitingde her toplantıda seslendirdiği “Aydınlık” ya da bilinen adıyla “Kardan Aydınlık” şiirini kaleme alan Abdurrahim Karakoç aslında Ülkücülerin paltosundan çıkmıştı.

Abdurrahim Karakoç şiirinin yanı sıra iki oğlunu da AK Parti’ye armağan etti.

Şair Karakoç’un oğlu Türk İslam Karakoç AK Parti MKYK üyesi… Bir diğer oğlu Prof. Dr. Enderhan Karakoç ise Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) İletişim Fakültesi Dekanı ve AK Parti ile yakın ilişkileri olan biri isim…

Şair Karakoç’un kaleme aldığı ünlü türkü Mihriban’a adını veren bir de kızı var.

KARDAN AYDINLIK ŞİİRİ

Gergin uykulardan, kör gecelerden

Bir sabah gelecek kardan aydınlık.

Sonra düğüm düğüm bilmecelerden

Bir sabah gelecek kardan aydınlık.

Gökten yağmur yağmur yağacak renkler

Daha hoş kokacak otlar, çiçekler

Ardından bitmeyen mutlu gerçekler

Bir sabah gelecek kardan aydınlık.

Vurulup ömrünün ilkbaharında

Kanından çiçekler açar yarında

Cümle şehitlerin omuzlarında

Bir sabah gelecek kardan aydınlık.

Işıklar dal-budak, her kolu İslâm

Gönüller, yürekler dopdolu İslâm

Tek ölçüsü İslâm, tek yolu İslâm

Bir sabah gelecek kardan aydınlık.

İzmir'in sağından, Van'ın solundan

Erzurum, Edirne, Hatay yolundan

Kapı kapı tekmil Anadolu'mdan

Bir sabah gelecek kardan aydınlık.