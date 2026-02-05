Son zamanlarda kamera önünde sıklıkla görülen ve ismi AKP Genel Başkanlığı için konuşulan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, bu sefer ekonomi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

BİLAL'İN EKONOMİ İÇİN NEW YORK KIYASLAMASI

Büyük şehirlerde yaşamın her geçen gün daha zor hale geldiğini söyleyen Bilal Erdoğan, ekonomi kıyaslaması gündem oldu. Erdoğan, “İnsanlar köy hayatından kurtuldu sözüm ona ama şehirlerde yine zor geçiniyorlar. İstanbul'da geçinemiyorsa New York'ta da geçinemiyor, Londra'da da zor. YouTube'da önlerine bir hayat atılıyor; ayda 5 bin dolar kazanıyor deniliyor. Ama mikrofonu uzatsan bir dokun bin ah işitiyorsun" dedi.

OSMANLI DÖNEMİNDE BİLE BÖYLE BÜYÜME YOKMUŞ

Dünya genelinde gelir dağılımının tarihi olarak en bozuk dönemlerde olduğunu söyleyen Bilal Erdoğan, “Şu anda dünyanın en zengin adamı göz açıp kapayıncaya kadar 650 milyar dolar servete ulaştı ve Amerikan mahkemelerinde 1 trilyon dolara ulaşmasının neden gerekli olduğunu savunuyor. ‘Dünyayı Mars'a götürmeliyim, insanlığa görmediği teknolojileri kazandırmalıyım' diyor. Ama bu profili tanıdığınızda, insanlığın hayrını düşünen bir tablo görmüyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin son 23 yılda yakaladığı ekonomik ivmenin Osmanlı tarihinde de olmadığını söylemesi dikkat çekti. Bilal Erdoğan, babasına da övgü dizerek, ‘Dünya beşten büyüktür' diyen bir liderimiz varken gelin bu çürümüş düzene hep birlikte muhalefet edelim” dedi.