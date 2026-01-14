Yeni Yol Grup Toplantısı'nda konuşan Babacan'dan "Bu toplumda dindar olan insan iyidir" diyen Bilal Erdoğan'a dindarlık öğüdü geldi.

"BENİM TAVSİYEM PEDERİYLE HASBİHAL ETMESİ"

Babacan, "Geçtiğimiz günlerde Bilal Erdoğan’ın epeyce tartışılan bir ifadesi olmuş. Özetle demiş ki: 'Bu toplumda 'Dindar olan insan iyidir’ yargısı yeniden güçlendirilmelidir.' Benim kendisine tavsiyem, bu konuda, kendi pederiyle şöyle samimi bir hasbihal etmesi. Toplumda dindarlarla ilgili yargılar niçin bozuldu? Bu yargıları kim bozdu? Başlarını ellerinin arasına alıp, bu konuyu ciddi bir biçimde düşünmeleri lazım. Bu ülkede, dindar kimliğine sürekli vurgu yapan bir iktidar döneminde; hukuksuzluk, adaletsizlik arttı. Müslümanlığı dilinden düşürmeyen bir iktidar döneminde; ehliyet, liyakat ilkeleri terk edildi" dedi.