Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, “Konya'dan Dünyaya Bir Gençlik Buluşması” isimli bir üniversite etkinliğinde konuştu. Bilal Erdoğan geçmişte Bosna’da yaşanan soykırıma atıfta bulunarak ​"93-95 arası Bosna-Hersek'te Müslümanlara bir soykırım uygulandı. Srebrenitsa'yı, hani bir günde 7 bin insan öldürüldü diye Srebrenitsa'yı konuşuyoruz ama tamamında 250 bin Müslüman öldü Bosna-Hersek'te. Avrupa'nın göbeğinde Müslümanlara soykırım uygulandı. Hadi bugün sıkıyorsa bugün yapsınlar. Niye? Bugün Türkiye var, bugün Recep Tayyip Erdoğan var. Kudretiyle, gücüyle bunu engelleyecek bir ülke var." dedi.

"ÇOK BÜYÜK KONUŞMAMALI..."

İslamcı yazar Abdurrahman Dilipak “Çok büyük konuşmamalı” diyerek Bilal Erdoğan’a yanıt verdi.

Abdurrahman Dilipak’ın kişisel sosyal medya hesabından yayınladığı mesajı şöyle:

“Çok büyük konuşmamalı. Allah cc bizleri imkanları artırarak ve azaltarak imtihan edecektir. Toplum Allahın ipini bırakırsa Allah da onların ipini bırakır, başlarında bir peygamber de olsa hüküm değişmez. Hüküm Allahındır ve bilgaderi hayrihi ve şerrihi!”