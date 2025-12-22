AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olduğu TÜGVA, Gazze’ye destek gösterisi gerçekleştirecek. Milli İrade Platformu tarafından adres olarak daha önce olduğu gibi Galata Köprüsü belirlenirken, gösteri 1 Ocak 2026 günü yapılacak.

BİLAL’E DÖRT BÜYÜKLER DE DESTEKTE

Gösteri için bugün TÜGVA Genel Merkezi’nde, Bilal Erdoğan başkanlığında tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıya ise katılan isimler dikkat çekti.

Toplantıya TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan'ın yanı sıra Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Trabzon Spor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyesi Ertan Torunoğulları ve Taner Sönmezer ile çok sayıda sivil toplum kuruluşunun temsilcisi katıldı.

SARAN YERİNE YÖNETİCİLER YER ALDI

Fenerbahçe’de ise Sadettin Saran'ın yerine kulüp yöneticileri Ertan Torunoğulları ile Taner Sönmezer katıldı.

Futbol kulüplerinin başkanları dışında iş insanı Abdurrahim Albayrak, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da bulundu.

KULÜP BAŞKANLARINDAN AÇIKLAMA

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "1 Ocak'taki etkinliğe Galatasaraylı taraftarlarımı, Galatasaray sevenleri de ben buradan davet ediyorum. İnşallah orada verilen mesaj, yeni yılın ilk mesajı olarak verilecektir. Bunun da büyük ehemmiyeti olduğunu düşünüyorum" dedi.

Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Serdal Adalı ise, "Türk milleti olarak el ele verip ona bir şeyler yapmamız lazım. Elimizden geldiğince bu etkinliklerde olmaya çalışıyoruz, mücadelesini vermeye çalışıyoruz. TÜGVA'yı kutluyorum bu mücadeleye önderlik yapıyor" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, "Trabzonspor Kulübü olarak biz elimizden ne geliyorsa, ne şekilde olursa olsun ufak, büyük demeden her türlü tepkiyi bugüne kadar verdik, vermeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyesi Ertan Torunoğulları ise, "Filistinli kardeşlerimizi tabii ki her konuda destekleyeceğiz. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız da bunu sürekli gündemde tutuyor. Bizler camiamız, diğer camialarla hep birlikte inşallah 1 Ocak'ta dünyaya da güzel bir resim vererek bunu tekrar gündeme getireceğiz" şeklinde konuştu.

EROĞAN SONRASI İÇİN İSMİ KON UŞULUYORDU

Son günlerde AKP içerisinde, Erdoğan sonrası isimler konuşulurken bunlardan biri ise Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan oldu. Bilal Erdoğan'ın ardı ardına etkinliklerde yer alması ise dikkat çekiyor. Bu hareketlerin Erdoğan sonrasına hazırlık olarak yorumlanıyor.