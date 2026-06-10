Kayserispor'da sözleşmesi sona eren başarılı kaleci Bilal Beyazıt sarı kırmızılı kulübe veda etti.

5 yıl boyunca Kayserispor'un kalesini koruyan Bilal Beyazıt'ın Samsunspor ile anlaşmaya vardığı iddia ediliyor.

BİLAL BEYAZIT: 'KAYSERİSPOR'U HER ZAMAN GÜZEL DUYGULARLA HATIRLAYACAĞIM'

Bilal Beyazıt veda mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Kayserispor’a veda etme zamanı geldi. 5 yıl boyunca formasını büyük bir gururla taşıdığım Kayserispor’dan ayrılıyorum. Bu kulübe geldiğim ilk günden itibaren bana gösterilen sevgi, güven ve destek için minnettarım. Bir Kayserili olarak memleketimin takımında forma giymek benim için her zaman ayrı bir anlam taşıyor. Bu arma altında yaşadığım anılar, kurduğum dostluklar ve sahada verdiğimiz mücadeleler hayatımın en değerli tecrübeleri arasında yer alacak. Başta taraftarlarımızın olmak üzere birlikte çalıştığım tüm hocalarıma, takım arkadaşlarıma, yöneticilerimize, kulüp çalışanlarına teşekkür ediyorum. Yollarımız bugün ayrılıyor olabilir ama Kayserispor’u ve Kayseri’yi her zaman güzel duygular ile hatırlayacağım. Hakkınızı helal edin. Her şey için teşekkürler" dedi.