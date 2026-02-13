BİK (Basın İlan Kurumu) 33. Dönem 6. Genel Kurul Toplantısı İstanbul'da yapıldı. Toplantının son oturumunda, Yönetim Kurulunun Genel Kurula teklif olarak sunduğu ve gündeme alınan maddeler hakkında görüşme gerçekleştirildi.

Genel Kurul'da, basın kuruluşlarının faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve yatırım kapasitelerini yükseltebilmeleri açısından önem taşıyan kurum kredilerine uygulanacak faiz oranı hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Ekonomik gelişmeler göz önünde bulundurularak yatırım ve işletme kredilerine uygulanacak yıllık faiz oranı 2026 senesi için yüzde 29 olarak belirlendi.

SOSYAL DESTEKLER YÜZDE 50 ARTIRILDI

Toplantıda, basın çalışanları ile ilgili borç para, muhtaçlık ve ölüm yardımları, sosyal sorumluluk anlayışı doğrultusunda yeniden değerlendirildi. Mevcut ekonomik koşullar ve uygulama ile ilgili geri bildirimler değerlendirilerek sosyal desteklerin yüzde 50 oranında yükseltilmesine hükmedildi.

BİK, Lozan Barış Antlaşması kapsamında azınlık statüsünde yer alan topluluklar tarafından yayımlanan gazetelere yönelik 2011 yılından bu yana sürdürdüğü maddi destekleri 2026 yılında da devam ettirecek.

Bu doğrultuda Genel Kurul, basın sektöründe çeşitliliğin ve çoğulcu yapının korunması için 2026 yılı içerisinde azınlık gazetelerine 471 bin lira yardım yapılmasına karar verildi.

Gerçekleşen toplantıda kurumun faaliyet ve çalışmalarının finansmanını sağlamak için oluşturulan fonlara verilecek tutarlar da belli oldu.

Bu kapsamda, kurumun 2025 Yılı Tahsis Bilançosunda, Basın Derneklerine Yardım Fonu için 7 milyon 200 bin lira kaynak ayrılması uygun görüldü.