ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin aldığı yeni kararla, vize muafiyeti kapsamında yapılan seyahatlerde kişisel veri talebi genişletiliyor. Elektronik Seyahat İzni (ESTA) başvurularında artık başvuru sahiplerinden son beş yıla ait sosyal medya hesapları istenecek.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın Aralık ayında yayımladığı karara göre, X, Facebook ve Instagram gibi platformlardaki hesap bilgileri başvuru formuna eklenecek. Bunun yanı sıra, son beş yılda kullanılan telefon numaraları ve son on yıla ait e-posta adresleri de beyan edilmek zorunda olacak.

Aile bilgileri de isteniyor

Yeni sistem kapsamında yalnızca dijital geçmiş değil, aile bireylerine ilişkin detaylı bilgiler de talep edilecek. Başvuru sahiplerinden aile üyelerinin doğum tarihleri, adresleri ve telefon numaraları gibi veriler istenecek.

Bu bilgiler, ABD’ye vizesiz giriş imkânı sağlayan ESTA başvurusu sırasında girilecek. Visa Waiver programı çerçevesinde verilen ESTA izni iki yıl geçerli oluyor ve tek seferde 90 güne kadar kalış hakkı tanıyor.

Gerekçe: Ulusal güvenlik

Washington yönetimi, düzenlemeyi “yabancı teröristlere ve ulusal güvenlik tehditlerine karşı önlem” olarak savunuyor. ABD daha önce de öğrenci ve çalışma vizelerinde sosyal medya hesaplarının incelendiğini duyurmuştu.

Ancak veri koruma uzmanları, toplanan bilgilerin kapsamının genişlemesinin hata riskini artırabileceği ve başvuru süreçlerini karmaşıklaştırabileceği uyarısında bulunuyor.

Yeni düzenlemenin, itiraz süresi dolduğu takdirde 9 Şubat itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor. Uygulama, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 40’tan fazla ülkenin vatandaşlarını kapsıyor.