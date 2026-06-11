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Kaynak: İHA

Olay, Yahşihan ilçesi Hacıbey Mahallesi 362. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. ve U.K.K., kimliği belirsiz kişi ya da kişilerle çıkan kavga sırasında göğüs bölgelerinden bıçakla yaralandı. Yaralılar, olay yerinden uzaklaşarak Devlet Bahçeli Bulvarı’ndan geçen ambulansı durdurup sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından iki yaralı, Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, kavganın yaşandığı alanda çalışma yaptı. Görgü tanığı olduğu değerlendirilen 2 kişi ise ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.