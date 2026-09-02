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Kaynak: DHA

Merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Selçuklu Caddesi'nde meydana geldi. Zekeriya D. ve Volkan K., caddede karşılaşınca aralarındaki borç meselesi nedeniyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Zekeriya D. ve Volkan K., birbirlerine bıçakla saldırdı. Volkan K. göğsü ve sağ bacağından, Zekeriya D. de kolundan yaralandı. Kanlar içinde kalan Volkan K., çevredekiler tarafından araçla yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan Volkan K. burada yapılan ilk tedavisinin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

Kolunda kesi oluşan ve sağlık durumu iyi olan Zekeriya D. de ihbarla olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.