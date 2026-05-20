Konseyde konuşan Acun Ilıcalı, Beyza’nın davranışlarının dikkat çekici olduğunu belirterek sert ifadeler kullandı. Ilıcalı, “Sercan için büyük bir risk alıp yüzerek ada değiştiriyorsun. Sonrasında sizi ağaç altında baş başa görüyoruz. Üstelik tüm bunların ardından gerçeği inkâr ediyorsun” sözleriyle yarışmacıya tepki gösterdi.

Yaşanan olayların ardından sosyal medyada yeni bir detay daha ortaya çıktı. Beyza’nın ada değiştirdiği gün, erkek arkadaşının romantik bir paylaşım yaptığı görüldü. Bu paylaşım kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının gündemine oturdu.

Acun Ilıcalı ayrıca konseyde yaptığı açıklamada, bazı konuların kendisini kişisel olarak da rahatsız ettiğini belirterek “Benim de hassasiyetlerim var, ancak şu an bunları burada dile getirmek istemiyorum” ifadelerini kullandı.